المفوضية الأوروبية تقاضى بريطانيا بسبب جبل طارق

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية، فى بيان اليوم الجمعة، أنها رفعت دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة لعدم إعادتها مساعدات مخصصة إلى جبل طارق، وهى منطقة ذاتية الحكم تابعة للتاج البريطانى.





وجاء فى البيان: "قررت المفوضية الأوروبية مقاضاة المملكة المتحدة فى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى لعدم ردها كامل المساعدات الحكومية التى تصل إلى نحو 100 مليون يورو، والمقدمة كإعفاءات ضريبية لجبل طارق". وأشار البيان إلى أن القضية تعود للفترة التى كانت فيها المملكة المتحدة لا تزال عضوا فى الأوروبى وقواعد الاتحاد الأوروبى تطبق عليها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وقالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذا الدعم لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبى فى مجال مساعدات الحكومية، وبذلك يجب إعادته.

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