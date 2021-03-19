فاينانشيال تايمز: زيادة معدلات جرائم العنف ضد الأمريكيين الآسيويين

جدة - نرمين السيد - أصبح المواطنون الأمريكيون الذين ينحدرون من أصول آسيوية يعانون من زيادة جرائم الكراهية التى تُمارس ضدهم من قِبل أصحاب البشرة البيضاء، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الجمعة.





وقالت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إن رجلاً أمريكياً من أصل آسيوى كان يتناول فى إحدى الأيام وجبة الغداء فى مطعم بولاية كاليفورنيا؛ حيث اقتربت منه امرأة بيضاء، وبصقت عليه وأخبرته أن "يعود من حيث أتى".

وأضافت الصحيفة أن هذا الحادث لم يكن الوحيد؛ حيث كان هناك مقهى فى ولاية فلوريدا؛ قام زبائنه بإخلاء سبيلهم بعد أن جلس عميل آسيوى. وكانت هناك امرأة آسيوية تعرّض لها رجل فى محل بقالة فى مدينة نيويورك وطالبها "بالعودة إلى أصولها" و"الخروج من هذا البلد".

وتابعت: "أنه مع النظر إلى ارتكاب أكثر من 3800 عمل بغيض، وأحيانًا عنيف، ضد الآسيويين فى أمريكا فى العام الماضى، نكتشف حقيقة مقتل ثمانية أشخاص، من بينهم ست نساء آسيويات، فى المنتجعات الصحية وصالات الجيم فى جورجيا ليلة الثلاثاء الماضى وحده".

فى غضون ذلك، أبرزت الصحيفة أن المجتمعات الآسيوية فى الولايات المتحدة أصبحت تعانى من المزيد من أعمال العنف والكراهية فى الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنَّ الكثيرين اعتقدوا أن الأمر ربما يكون من تداعيات أفكار الرئيس السابق دونالد ترامب المناهضة للمهاجرين وكذلك محاولته تصوير جائحة فيروس كورونا المستجد على أنها بلاء صينى ينتشر فى الغرب.

وقال راسل جيونج، أستاذ الدراسات الآسيوية الأمريكية فى جامعة ولاية سان فرانسيسكو، تعليقاً على ذلك، إن تصريحات ترامب "جعلت الفيروس عنصريًا، مع عواقب مميتة".

وفى مدينة نيويورك، سجلت الشرطة جريمة كراهية واحدة فقط ضد الأمريكيين الآسيويين فى عام 2019؛ بينما يقول خبراء إن هذه المعدلات ربما تكون أقل من الواقع، نظراً لصعوبة تصنيف مثل هذه الأفعال، مع ذلك، ارتفع العدد إلى 28 العام الماضى.