قوات الأمن فى ميانمار تقتل ثمانية أشخاص فى بلدة أونجبان

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام فى ميانمار، إن قوات الأمن الميانمارية فتحت النار اليوم الجمعة، خلال مواجهة ببلدة أونجبان وسط البلاد مع معارضى الانقلاب العسكرى، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.





وأضافت أن سبعة أشخاص قتلوا فى البلدة وتوفى شخص بعد نقله إلى المستشفى فى بلدة كالو القريبة. وفى 1 فبراير الماضى أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونج سان سو تشى، بتزوير الانتخابات الأخيرة فى البلاد.

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