التعاون الإسلامى تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن هجومًا استهدف مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائراتٍ دون طيار، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر السعودى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم تسبب فى حريق، أمكن السيطرة عليه، دون أن يخلف "إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، مؤكدًا أن "المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان".

وشدد مسؤول الطاقة السعودى، على أن "الأعمال الإرهابية والتخريبية، التى تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأهداف المدنية، والتى كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحى السكنى لأرامكو السعودية فى الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، والاقتصاد العالمى كذلك".