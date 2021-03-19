مقتل مواطن فلسطينى برصاص الاحتلال شرق نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، حسبما نقلت وكالة "وفا"، أن المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) نقل إلى مستشفى رفيديا، بمدينة نابلس، وهو يعانى من إصابة بالغة الخطورة بالرأس، حيث ما لبث أن أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضى فى قرية بيت دجن، سليم أبو جيش، إن "جنود الاحتلال استهدفوا المشاركين فى المسيرة التى خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، استهدفوهم بالرصاص الحى، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة فى رأسه".