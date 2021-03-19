رئيس وزراء فرنسا يتلقى لقاح أكسفورد-استرازينيكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن كاستيكس، البالغ من العمر 55 عامًا، تلقى اللقاح على الهواء مباشرة فى أحد المستشفيات العسكرية بالعاصمة "باريس"، وذلك فى محاولة لاستعادة ثقة الشعب فى اللقاح.
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد قالت، أمس الخميس، إن تحقيقاتها أفادت بأن اللقاح "فعال وآمن".
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