لمكافحة كورونا.. مساعدات طبية إماراتية لجمهورية القمر

أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعم جهود 7700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، سعيد المقبالي: "شهدت العلاقات الثنائية تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات، بدعم من قيادتي البلدين، ويأتي ذلك استنادا إلى أسس من التفاهم والتنسيق المشترك، في إطار المزيد من التعاون لتجاوز التحديات القائمة، والاستفادة من الفرص المستقبلية وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للجانبين".

وأضاف أن جمهورية القمر المتحدة تعد من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمكافحة "كوفيد-19"، لافتا إلى أنه خلال مايو الماضي، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 5 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية.

وأشار إلى أن نحو 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، استفادوا من تلك المساعدات، لدعم جهودهم في مواجهة كورونا"، وفق ما ذكرت وكالة وام.

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم، أكثر من 1798 طنا من المساعدات لأكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو 1.8 مليون من العاملين في المجال الطبي.