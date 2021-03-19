السفير الأردنى بالقاهرة: أسبوع حافل من التعاون بين مصر والأردن والعراق

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الأردنى فى القاهرة، أمجد عودة العضايلة، أن الأسبوع المقبل سيكون حافلاً ومثمراً فى سياقات التعاون متعدد الأطراف على الصعيد البينى الأردنى المصرى، والشراكة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق.





وقال العضايلة، فى سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على توتير، أن العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف ستشهده العاصمة عمّان الأسبوع المقبل، على مستوى ثنائى أردنى مصرى، وآخر ثلاثى يجمع البلدين مع العراق الشقيق، تجسيداً للشراكة والتعاون والتكامل البينى، واستكمالاً لمنهجية العمل المشتركة.

وأضاف أن المملكة ستستضيف اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة على مدار أيام من المباحثات، التى تنطلق غداً السبت فى أول أشكالها على المستوى الفنى بين المسؤولين الممثلين لكلا البلدين، يعقبها الأثنين الاجتماعات على المستوى الوزارى القطاعى.

وأكد، فى إحدى تغريداته، أن يوم الثلاثاء المقبل سيتوج اجتماعاً للجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور بشر الخصاونة والدكتور مصطفى مدبولى، يُعلن خلاله المخرجات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التى تترجم التعاون والشراكة الأردنية المصرية، وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وفى إطار التعاون الثلاثى بين الأردن ومصر والعراق، ذكر العضايلة أن عمان ستشهد يوم الأربعاء القادم باكورة اجتماعات متابعة وتنسيق تجمع الوزراء المعنيين من الأردن ومصر والعراق لضمان دوام التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، والبناء على توجيهات القيادات السياسية للدول الثلاث، ضمن خطة عمل وجدول زمنى لتحقيق أهداف الشراكة والتكامل الثلاثى.