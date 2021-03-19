مقتل 3 أشخاص إثر انفجار غاز بمبنى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وتم إنقاذ صبى"12 عاما" من تحت الأنقاض، طبقا لما ذكرته السلطات اليوم الجمعة، حسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية. وبشكل إجمالى، أصيب أربعة أشخاص على الأقلن وتدمرت أجزاء من واجهة المبنى بفعل قوة الانفجار.

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