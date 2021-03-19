12 دولة تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

وانضمت إندونيسيا إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى استأنفت التطعيم باللقاح بعد أن أوقفته إثر تقارير عن حوالى 30 حالة أصيبت بجلطات نادرة فى المخ، بعد إعطاء ملايين الجرعات، الأمر الذى دفع الخبراء والحكومات إلى محاولة البت فى مسألة وجود صلة للقاح بالأمر من عدمه.
وخلصت وكالة الأدوية الأوروبية، إلى أن فوائد اللقاح فى حماية الناس من الموت بكورونا، أو الحاجة لدخول المستشفى، تفوق مخاطره المحتملة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
ونقلت "رويترز" عن إيمير كوك مديرة وكالة الأدوية الأوروبية: "هذا لقاح آمن وفعال... لو بإمكاني لتلقيته غدا".
وأعلنت كل من إسبانيا وألمانيا والبرتغال وإيطاليا وقبرص، مساء اليوم الخميس، عزمهما استئناف حملة التلقيح بـلقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد.
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