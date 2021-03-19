جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت الخارجية الأمريكية "علاقتنا مع روسيا من التحديات والناتو يدرك". وفيما يخص إيران قالت الخارجية الأمريكية "نؤمن بالدبلوماسية للعودة للاتفاق النووى مع إيران.. وإيران واصلت اتخاذ خطوات خارج الاتفاق بدلا من البدء بمسار دبلوماسى". وتراشق أمس الخميس، كلا من الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، بالتصريحات، عقب وصف بايدن لبوتين بالقاتل فى تصريح لقناة تليفزيونية، فيما دعاه الأخير لاحترام العلاقات بين البلدين، ورد عليه "القاتل هو من يصف غيره بذلك"، ودعاه لحديث مباشر، ورد بوتين "سنتحدث مع بوتين فى مرحلة معينة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية : سنناقش علاقتنا مع روسيا خلال اجتماع الناتو القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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