بعد وصفه بالقاتل .. بايدن : سنتحدث مع بوتين فى مرحلة معينة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عن قناعته بإجراء محادثة فى مرحلة معينة مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، الذى اقترح أمس عقد مناقشات "على الهواء مباشرة" بين الطرفين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





واقترح الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكى، جو بايدن، أمس الخميس، إجراء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد توعد نظيره الروسى بدفع ما سماه "الثمن"، نتيجة تدخل الأخير فى الانتخابات الأمريكية. وقال بايدن فى لقاء لشبكة ABC الأمريكية:" بوتين "سيدفع ثمن" تدخله فى الانتخابات الأمريكية، مضيفا: أعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل. ورد بوتين، على وصف نظيره الأمريكى جو بايدن له بالقاتل قائلا: "أتمنى له الصحة.. الناس ترى فى غيرها ما هى عليه.. القاتل هو من يصف الآخر بذلك".

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