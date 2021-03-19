انخفاض ضغط الدم وصفات طبيعية لرفع ضغط الدم المنخفض لن تعاني من انخفاض الضغط بعد اليوم

انخفاض ضغط الدم هو المرض النقيض لمرض ارتفاع ضغط الدم المرتفع الذي تحدثنا عنه في مقالة سابقة، حيث أن أمراض الضغط تنقسم إلى هذين القسمين وهما الضغط المرتفع والضغط المنخفض، وكما قدمنا لكم في السابق وصفات طبيعية لعلاج الضغط المرتفع، سوف نقدم لكم وصفات لعلاج الضغط المرتفع.

لكن قبل الحديث عن الوصفات العلاجية لمرض انخفاض الضغط سوف نتعرف معكم في هذا المقال عن الأعراض التي تودي إلى انخفاض الضغط وكذلك أسبابه وأساليب الوقاية

أعراض انخفاض ضغط الدم

من أعراض الإصابة بهذا المرض ما يلي

الشعور بالدوخة أو الدوار وأيضا الشعور بألقي والغثيان

ظهور ملامح شحوب واصفرار وجه المريض بهذا المرض

انخفاض درجة حرارة الجسم ورطوبة الجسم وظهور التعرق وكذلك عسر البول عند المريض

عسر الهضم في المعدة

تصلب الرقبة بالإضافة إلى سرعة التنفس الغير عميق

الشعور الدائم والمستمر بالعطش

أسباب هذا المرض

من أسباب هذا المرض

فقر الدم التعب والإجهاد التهاب الدم الحاد الحساسية ألمفرطة تناول بعض الأدوية الجفاف النزيف وفقدان كمية كبيرة من دم الجسم الحروق الشديدة نزيف الأمعاء الداخلية فترة الحمل قد تودي إلى انخفاض ضغط الدم التعرض لضربة الشمس تودي لهذا المرض الاستحمام بالماء الساخن

العلاج والوصفات الطبيعية لهذا المرض

أما عن الوصفات الطبيعية السهلة والبسيطة التي يمكنكم علاج أنفسكم بها عند الشعور بأعراض هذا المرض فهي

الملح عندما تشعرون بأعراض هذا المرض عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح مثل ألجبنه القديمة أو أصافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء ويشرب فقط عند الحاجة فهذا يودي إلى ارتفاع ضغط الدم

القهوة كذلك يمكنننا شرب فنجان من القهوة عند الشعور بأعراض المرض فهذا يودي إلى ارتفاع في ضغط الدم وتحسن الحالة المرضية للمريض.

الزبيب نقوم بإحضار حبات من الزبيب بعدد أربعين حبة من الزبيب ونقوم بنقعها في كوب من الماء طوال الليل وفي الصباح يوكل الزبيب ويشرب مائه ويكرر هذا المشروب لعدة أيام لحين تحسن الحالة المرضية للمريض

قصب السكر يشرب كوب من عصير القصب المخلوط معه عصير الليمون وملعقة من الملح ويشرب مرة في اليوم لمدة أسبوع

عصير البنجر من اهم الوصفات الطبيعية التي تساعد الإنسان على رفع الضغط الدم بعد انخفاضه هو بنجر السكر فهو يساعد على رفع الضغط المنخفض وذلك عن طريق شرب كوب من عصير البنجر مرتين يوميا لمدة أسبوع.

اللوز من الوصفات الطبيعية التي تساعد على رفع الضغط المنخفض اللوز فنقوم بنقع حبات اللوز في الماء طوال الليل وفي الصباح يقشر ويطحن اللوز ثم يغلى في كاس من الحليب ويشرب الكأس في الصباح