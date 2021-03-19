الأن استعلم عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

موعد صرف المساعدة المقطوعة، يبحث الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرفها والذي ينتظره الكثيرين وقد تأخر موعد صرفها ما يزيد عن ثلاثة اشهر، حيث تقوم الحكومة السعودية بصرفها للعائلات الاكثر احتياجا لتلبية احتياجات أسرتها وحتى يشعرون بفارق مادي او اجتماعي.

ويذكر ان قيمة المبلغ الإجمالي المساعدات يتراوح من عشرة الاف ريال سعودي الى ثلاثون الف ريال سعودي، وهذا حسب عدد الاسرة ومدي احتياجها والدخل الذي احصل عليه.

ويتم تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة وفق رؤية المملكة حيث ان هناك أولوية من وجهة نظر المملكة ويتم صرف المقطوعة سنويا.

وقد حددت وزارة التنمية الاجتماعية عددا من الشروط التي يجب ان تتوافر في المتقدمين للحصول على الدعم وهي كالأتي :

يجب ألا يقل عمر المتقدم للمساعدة المقطوعة عن 35 عامًا.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يحصل المتقدم على راتب منخفض لا يتجاوز الحد المسموح به، والهدف هو الحصول على المساعدة.

ألا يزيد راتب المتقدم الواحد عن 3000 ريال سعودي.

يجب ألا يزيد راتب المقدم المتزوج عن 8680 ريال سعودي.

ليس للمتقدم الطلب تاريخ تجاري ولا مصدر دخل.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة :

وعلى من يرغب في معرفة موعد صرف مقطوعة الضمان فقد قامت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية بالفعل من صرف الدفعة رقم 32 من المساعدة المقطوعة.

ومن الجدير بالذكر ان المساعدة المقطوعة قد تأخر موعد صرفها لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر بسبب ما تمر به به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.