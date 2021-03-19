موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة أولى ثانوي ألترم الأول 2021 عبر moe.gov.eg خلال ساعات

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدني أن أكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، الذي من خلاله يستطيع الطلاب الاطلاع على النتيجة برقم الجلوس بسهولة في ظل أتجاه وزارة التربية والتعليم إلي التحول الرقمي في كل مراحل التعليم، من أجراءات الاستعداد للامتحان من خلال تسجيل استمارة دخول الامتحان، مروراً بإجراء الامتحان عن طريق التابلت الذي سلمته الوزارة إلي الطلاب، حتى الاطلاع على النتائج إلكترونياً، وكانت الوزارة قد أنفقت مليارات الجنيهات على البنية التكنولوجية، لكي تستطيع أن تكون مستعدة لإستكمال التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

يستطيع الطلاب الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم، ومعرفة نتائجهم بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ورفع النتائج عبر موقع الوزارة برقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب.

موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي ألترم الأول 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها انتهت من تصحيح ومراجعة النتيجة، وأصبحت جاهزة لتوقيع السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن نتيجة ألصف الأول والثاني الثانوي سوف تعلن يوم الإثنين القادم في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ثم الدخول على نتائج الطلاب. ثم تحديد الصف المراد الاستعلام عنه “ألصف الأول الثانوي”. تسجيل الرقم القومي للطالب. تسجيل المحافظة التابع لها والمنطقة التعليمية وأسم المدرسة المنتمي لها الطالب. تسجيل رقم الجلوس. الضغط على زر استعلام عن النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي ألترم الأول إلكترونياًوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها استعدت جيداً بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقامت بتحسين موقع الوزارة لكي يتحمل الضغط المتوقع من الطلاب المتلهفين لمعرفة نتائجهم، وأصبح الموقع جاهز تماماً الآن لاستقبال الطلاب.