أخبار اليمن : مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين

مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنيننبه المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية تميل إلى البرودة خلال الليل والصباح الباكر، بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً ومن المحتمل تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر على المرتفعات الغربية.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً بشكل عام، والرياح السطحية معتدلة إلى نشطة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها إلى 23 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال وارتفاع الموج واضطراب البحر بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية.

وفي المناطق الصحراوية، سيكون الطقس صحواً بوجه عام، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحياناً تعمل على إثاره الأتربة والرمال أحياناً، فيما سيكون الطقس بأرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر والذي قد يصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.