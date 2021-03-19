أخبار اليمن : عملية جديدة لسلاح الجو يستهدف قاعدة الملك خالد

دوت الخليج -

عملية جديدة لسلاح الجو يستهدف قاعدة الملك خالد

نفذ سلاح الجو المسير، مساء اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. عملية جديدة لسلاح الجو يستهدف قاعدة الملك خالدنفذ سلاح الجو المسير، مساء اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2K، قاعدة الملك خالد بخميس مشيط. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني. ويأتي استهداف قاعدة الملك خالد الجوية عقب تنفيذ عملية السادس من شعبان للقوات المسلحة اليمنية فجر اليوم والتي استهدفت شركة أرامكو بعاصمة العدو السعودي الرياض.

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