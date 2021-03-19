الأمم المتحدة تدين الاعتداء على مصفاة البترول بالرياض

جدة - نرمين السيد - أدانت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، الاعتداء الإرهابى بطائرات مسيرة على مصفاة تكرير البترول فى العاصمة السعودية، الرياض، الهجوم الذى وقع فى وقت سابق اليوم الجمعة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن هجومًا استهدف مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائراتٍ دون طيار، صباح اليوم الجمعة. وأوضح المصدر السعودى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم تسبب فى حريق، أمكن السيطرة عليه، دون أن يخلف "إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، مؤكدًا أن "المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان". وعبرت دول عربية وأجنبية ومنظمات أممية، عن إدانتها لهذا الحادث الذى يأتى استمرارا لانتهاكات مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، فى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، ونشر الفوضى والدمار فى اليمن والبلدان المجاورة.

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