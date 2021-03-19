جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن هجومًا استهدف مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائراتٍ دون طيار، صباح اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر السعودى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم تسبب فى حريق، أمكن السيطرة عليه، دون أن يخلف "إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، مؤكدًا أن "المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن والبحرين يدينان استهداف مصفاة البترول فى الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.