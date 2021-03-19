الأردن والبحرين يدينان استهداف مصفاة البترول فى الرياض

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن هجومًا استهدف مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائراتٍ دون طيار، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر السعودى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم تسبب فى حريق، أمكن السيطرة عليه، دون أن يخلف "إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، مؤكدًا أن "المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان".