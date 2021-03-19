البرلمان العربى يدين هجوم الحوثيين على مصفاة البترول بالرياض

وأكد البرلمان العربى، أن هذا الهجوم الإرهابى يعد تصعيدا خطيرا وأمرا مستهجنا ويمثل امتداداً للأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من النظام الإيرانى تنفيذاً لمخططاته التخريبية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة عالميا وتضر بالاقتصاد العالمى ويصل تأثيرها سلباً إلى الشرق الأوسط والعالم.
ودعا البرلمان العربى، دول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات الإرهابية التى تستهدف أمن وإمدادات الطاقة، مؤكداً فى الوقت ذاته تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية، والوقوف معها فى خندق واحد فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها ضد أى اعتداء أو تهديد يطال أمنها واستقرارها، ومطالباً المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته ضد هذه الاعتداءات الآثمة التى وضعت المجتمع الدولى أمام اختبارا حقيقيا فى مواجهة الأعمال التخريبية التى تهدد الأمن والسلم الدوليين.
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