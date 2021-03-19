خطوات الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم السجل 1442

الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية تعتبر واحدة من ضمن الخدمات الحديثة التي تقدمها مؤسسة التأمينات في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل إن يقوم جميع المستفيدين من هيئة التأمينات بالقيام بعملية الاستفسار عن الاشتراك ومدة الاشتراك وأيضاً حساب قيمة الماش الشهري بعد التقاعد.

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي واحدة من ضمن المؤسسات الحكومية التي تخص المتقاعدين في المملكة وتوفر هذه الهيئة مجموعة من الخدمات للمتقاعدين التي تساعدهم علي الاستفسار عن العديد من الاشياء مثل خدمة الاستفسار عن الاشتراك والمدة، وأيضاً توفر خدمة حاسبة التقاعد المبكر والتي تساعد المواطن علي معرفة قيمة الراتب الذي سيحصل علية بعد التقاعد في هذه المدة.

خطوات الاستعلام عن مستحقات التامينات

من الممكن إن تقوم بالاستفسار عن قيمة المستحقات المالية في هيئة التأمينات وذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع هيئة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

يعرض لك قائمة بها العديد من الخدمات.

تقوم باختيار من تلك القائمة خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين.

تكتب بيانات المستفيد.

بعد ذلك يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

النقر علي زر الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يمكن إن تقوم بمعرفة الاشتراك في مؤسسة التأمينات عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي: