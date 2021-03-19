خطوات الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم السجل 1442

الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية تعتبر واحدة من ضمن الخدمات الحديثة التي تقدمها مؤسسة التأمينات في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل إن يقوم جميع المستفيدين من هيئة التأمينات بالقيام بعملية الاستفسار عن الاشتراك ومدة الاشتراك وأيضاً حساب قيمة الماش الشهري بعد التقاعد.الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي واحدة من ضمن المؤسسات الحكومية التي تخص المتقاعدين في المملكة وتوفر هذه الهيئة مجموعة من الخدمات للمتقاعدين التي تساعدهم علي الاستفسار عن العديد من الاشياء مثل خدمة الاستفسار عن الاشتراك والمدة، وأيضاً توفر خدمة حاسبة التقاعد المبكر والتي تساعد المواطن علي معرفة قيمة الراتب الذي سيحصل علية بعد التقاعد في هذه المدة.خطوات الاستعلام عن مستحقات التامينات
من الممكن إن تقوم بالاستفسار عن قيمة المستحقات المالية في هيئة التأمينات وذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع هيئة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- يعرض لك قائمة بها العديد من الخدمات.
- تقوم باختيار من تلك القائمة خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين.
- تكتب بيانات المستفيد.
- بعد ذلك يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- النقر علي زر الاستعلام.
يمكن إن تقوم بمعرفة الاشتراك في مؤسسة التأمينات عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:
- زيارة موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار القائمة الجانبية ثم اختيار منها الخدمات الإلكترونية.
- اختيار من هذه القائمة خدمة التأمينات أون لاين.
- بعد ذلك اختيار الاستعلام عن الاشتراك.
- تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المكان المخصص له.
- إدخال البيانات الشخصية التي تتطلب منك في الحقول المخصص لها.
- تقوم بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.
- كتابة رقم الرمز المرئي الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يتم عرض لك البيانات في صفحة أخري.
الوسوم
الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية تعتبر واحدة من ضمن الخدمات الحديثة التي تقدمها مؤسسة التأمينات في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل إن يقوم جميع المستفيدين من هيئة التأمينات بالقيام بعملية الاستفسار عن الاشتراك ومدة الاشتراك وأيضاً حساب قيمة الماش الشهري بعد التقاعد.الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي واحدة من ضمن المؤسسات الحكومية التي تخص المتقاعدين في المملكة وتوفر هذه الهيئة مجموعة من الخدمات للمتقاعدين التي تساعدهم علي الاستفسار عن العديد من الاشياء مثل خدمة الاستفسار عن الاشتراك والمدة، وأيضاً توفر خدمة حاسبة التقاعد المبكر والتي تساعد المواطن علي معرفة قيمة الراتب الذي سيحصل علية بعد التقاعد في هذه المدة.خطوات الاستعلام عن مستحقات التامينات
من الممكن إن تقوم بالاستفسار عن قيمة المستحقات المالية في هيئة التأمينات وذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع هيئة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- يعرض لك قائمة بها العديد من الخدمات.
- تقوم باختيار من تلك القائمة خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين.
- تكتب بيانات المستفيد.
- بعد ذلك يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- النقر علي زر الاستعلام.
يمكن إن تقوم بمعرفة الاشتراك في مؤسسة التأمينات عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:
- زيارة موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار القائمة الجانبية ثم اختيار منها الخدمات الإلكترونية.
- اختيار من هذه القائمة خدمة التأمينات أون لاين.
- بعد ذلك اختيار الاستعلام عن الاشتراك.
- تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المكان المخصص له.
- إدخال البيانات الشخصية التي تتطلب منك في الحقول المخصص لها.
- تقوم بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.
- كتابة رقم الرمز المرئي الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يتم عرض لك البيانات في صفحة أخري.
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