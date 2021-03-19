أكاديمية مهد الرياضية خطوة نحو صناعة بطل جديد للمستقبل

أكاديمية مهد الرياضية واحدة من اكبر المشروعات التي تقوم باكتشاف وتطوير المواهب الرياضية داخل وخارج المملكة وحول العالم، أكاديمية مهد تقبل الأطفال من الجنسين الذكور والإناث من عمر 6 سنوات حتي عمر 12 عام في كافة الألعاب الفردية والرياضية، كما قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقديم التهنئة للمملكة على هذه الخطوة الإيجابية والتي تعمل على تطوير الأطفال في ممارسة رياضة كرة القدم والرياضات المختلفة على مستوي المملكة.

أكاديمية مهد الرياضية

تقوم مهد بالاعتماد على البحث علن المواهب من خلال المدارس الابتدائية والاستفادة بإمكانيات اكثر من 10 الآلاف معلم في مجال التربية البدنية، وعمل استكشاف لعدد 1.7 مليون طفل حتي عام 2025، بالإضافة لذلك تم تصميم الأكاديمية بتصميم هندسي حديث داخل جدة والدمام والرياض وتم اختيار موقع أكاديمية مهد بناء على البعد الجغرافي والكثافة السكانية وتحتوي على 6 أقسام رئيسية على النحو التالي.

قسم التدريب الرياضي، وقسم اكتشاف المواهب والتقييم، وقسم تطوير الأداء الرياضي ، أما القسم الرابع فهو قسم التميز والخامس التقنية الرقمية الحديثة والقسم السادس هو قسم المنافسات واختبار القدرات.

أكاديمية مهد هي الخطوة الأهم في صناعة الأبطال حيث يوجد في المملكة الكثير من المواهب ويجب العمل على اكتشاف هذه المواهب من الأعمار الصغيرة حتي يتم انتزاع الذهب بكافة المحافل الدولية والأولمبية وكأس العالم وغيرها من البطولات الدولية والقارية والأسيوية.

التسجيل في أكاديمية مهد

من خلال موقع أكاديمية مهد الرياضية يستطيع العديد من الآباء تسجيل أولادهم في أكاديمية مهد الرياضية، حيث أن الأكاديمية تواصل استقبال المواهب في العاب مختلفة من بينها لعبة كرة القدم من مواليد 2008 حتي عام 2014 والتي تسمي مرحلة الرياض وتعمل على ترشيح الطلاب الموهوبين والذي بلغ عددهم ما يقارب اكثر من 450 موهبة رياضية.

موقع أكاديمية مهد الرياضية

تقوم الأكاديمية بترك حرية الاختيار لأولياء الأمور في تسجيل الأبناء مواليد 2008 حتي 2014، من خلال منصة مهد أو موقع أكاديمية مهد الرياضية، حيث قام اكثر من عشرة الأف موهبة والذي من بينها ستة الآلاف موهبة قاموا باختيار لعبة كرة القدم.

يقوم الموهوب ببعض الاختبارات من أهما اختبارات الطول والوزن حسب عمر الطفل.

المرحلة الثانية وهي مرحلة التوافق العصبي والعضلي والقفز الأفقي.

اختبار الرمي والاستلام.

اختبارات القدرات الخاصة في اللعبة التخصصية.

تعمل أكاديمية مهد من خلال هذه الاختبارات على انتقاء المواهب وتوجيهها حسب التخصص المناسب لها.

اختبارات مهدعنوان أكاديمية مهد الرياضية

العنوان هو وزارة الرياضة شارع الديوان الرفيعة ومواعيد العمل من يوم الأحد الساعة 7.30 صباحاً إلي الساعة 4.30 حتي يوم الخميس من الساعة 7.30 إلي الساعة 4.30 عصراً، وبالنسبة لتقديم كرة القدم فهو مجاني وتعمل الأكاديمية عن البحث عن الموهوبين في كافة الألعاب الرياضية لإنشاء جيل جديد وواعد للمستقبل.