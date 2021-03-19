تمويل فوري بدون تحويل راتب ولا يحتاج إلى كفيل لجميع المواطنين السعودين

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي لجميع المواطنين السعوديين، حيث تقوم المنصة بتقديم خدمات متنوعة تفيد كثير من المواطنين السعوديين، وتعتبر منصة سلفة من أشهر المنصات في المملكة حيث أنها تابعة لمؤسسة النقد الدولي، وتقدم تمويل إسلامي بشروط ميسرة بفترة سداد طويلة بأقساط شهرية مجدولة تصل الي 5 سنين، وسوف نتعرف علي شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل بالمملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية يدون تحويل الراتب وبدون كفيل، ويصل التمويل كحد أقصي 5000 ريال سعودي، بشروط سهلة وميسرة وأقساط شهرية مجدولة تناسب الراتب الشهري للعميل المتقدم الي المنصة للحصول علي التمويل، وسوف نتعرف علي شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية، وهي كالأتي:

يشترط أن يكون المتقدم لتمويل منصة سلفة بالمملكة العربية سعودي الجنسية. لا بد أن يكون العميل سنة لا يقل عن 18 عاماً. الراتب الشهري للعميل المتقدم لتمويل سلفة لا يقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي. مدة خدمة العميل المتقدم لا تقل عن 6 أشهر. تقديم كل الاوراق والمستندات المطلوبة من منصة سلفة لكي يتم الموافقة علي التمويل. لا بد أن يكون العميل المتقدم لم يسبق له الحصول علي تمويل منصة سلفة.

تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وأيضاً لا يحتاج الي كفيل.

تمويل شخصي بمبلغ 5000 ريال سعودي بشروط سهلة وميسرة، وفترة سداد تصل الي 5 سنين بأقساط مجدولة تناسب الراتب الشهري للعميل، وهامش ربح تنافسي.

إذا توافرت كل الشروط والأوراق بشكل صحيح يتم إيداع التمويل فوري الي حساب العميل.

كيفية الحصول علي تمويل سلفة

أولا قم بالدخول علي الموقع الرسمي لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية عبر الانترنت.

اضغط علي التمويل الشخصي، ثم قم بكتابة جميع البيانات بشكل صحيح، وكتابة إسم العميل رباعي والراتب الشهري الخاص به.

اضغط علي اطلب التمويل الآن، ثم انتظر قليلا لكي يتم التأكد من جميع البيانات أنها صحيحة.

في حالة توافر جميع الشروط والمستندات بشكل صحيح تقوم المنصة بقبول الطلب ويتم تحويل التمويل علي حساب العميل بشكل سريع وفوري.

مزايا تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية