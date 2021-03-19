أهم مباريات دوري المحترفين السعودي في الجولة 24 والقنوات الناقلة للمباريات

أهم مباريات دوري المحترفين السعودي ، يعتبر من أقوي الدوريات في العالم، ويشتعل الدوري السعودي بمنافسات الصعب، والممتعة بين الفرق من بعضهم البعض ي ترتيب الدوري حيث يتصد نادي الهلال الممتع جدول الترتيب في المركز الأول بفرق الأهداف عن نادي الشباب المتساوي مع في النقاط حيث يمتلك كل فريق منهم 45 نقطه، وتأتي في المركز الثالث نادي الاتحاد برصيد41 نقطة، ويشتغل باقي المراكز في المنافسة لقرب النقاط بين الفرق واشتعل المنافسه بينهم، ويتصدرهداف الدوري اللعب بافيتيمبي غوميز برصيد 18 هدف، سوف نتحدث في القال هذا عن المباريات المشتعلة في الدوري السعودي، وأهم مباريات دوري المحترفين السعودي، والقنوات الناقلة للمباريات. موعد المباريات في دوري المحترفين السعودي موعد المباريات في دوري المحترفين السعودي سوف نتعرف علي كل مباريات الدوري السعودي وهي كالتالي:- مباراة نادي الرائد و نادي الاتحاد يوم 20مارس في تمام الساعة 3:15م بتوقيت السعودية وال2:1 م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الفتح ونادي الأهلي يوم 20مارس في الساعة 5:30 م بتوقيت السعودية و4:30م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الاتفاق ونادي الفيصلي يوم 20مارس في الساعة 5:30 م بتوقيت السعودية و4:30م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الشباب ونادي التعاون يوم 20مارس في الساعة 5:40 م بتوقيت السعودية و4:40 م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الهلال ونادي القادسية يوم 20مارس في الساعة 7:45م بتوقيت السعودية و 6:45م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي النصر ونادي الباطن يوم 20مارس في الساعة 7:45م بتوقيت السعودية و 6:45م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ايها ونادي ضمك يوم 21مارس في الساعة 3:5م بتوقيت السعودية و2:5 م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي العين ونادي الوحدة يوم 21مارس في الساعة 3:10 م بتوقيت السعودية و2:10 م بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة للمباريات القنوات الناقلة للمباريات ونتعرف علي القنوات الناقلة للمباريات وهي كتالي:- قنوات السعودية الرياضية الأولي والثانية و الثالثة . تردد القنوات تردد قناة السعودية الرياضية الأولي نايل سات 12149 أفقي معدل الترميز 27500. تردد قناة السعودية الرياضية الثانية نايل سات 12284 عمودي معدل الترميز 27500. تردد قناة السعودية الرياضية الثالثة نايل سات 12015 عمودي معدل الترميز 27500. الوسوم

أهم مباريات دوري المحترفين السعودي ، يعتبر من أقوي الدوريات في العالم، ويشتعل الدوري السعودي بمنافسات الصعب، والممتعة بين الفرق من بعضهم البعض ي ترتيب الدوري حيث يتصد نادي الهلال الممتع جدول الترتيب في المركز الأول بفرق الأهداف عن نادي الشباب المتساوي مع في النقاط حيث يمتلك كل فريق منهم 45 نقطه، وتأتي في المركز الثالث نادي الاتحاد برصيد41 نقطة، ويشتغل باقي المراكز في المنافسة لقرب النقاط بين الفرق واشتعل المنافسه بينهم، ويتصدرهداف الدوري اللعب بافيتيمبي غوميز برصيد 18 هدف، سوف نتحدث في القال هذا عن المباريات المشتعلة في الدوري السعودي، وأهم مباريات دوري المحترفين السعودي، والقنوات الناقلة للمباريات. موعد المباريات في دوري المحترفين السعودي موعد المباريات في دوري المحترفين السعودي سوف نتعرف علي كل مباريات الدوري السعودي وهي كالتالي:- مباراة نادي الرائد و نادي الاتحاد يوم 20مارس في تمام الساعة 3:15م بتوقيت السعودية وال2:1 م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الفتح ونادي الأهلي يوم 20مارس في الساعة 5:30 م بتوقيت السعودية و4:30م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الاتفاق ونادي الفيصلي يوم 20مارس في الساعة 5:30 م بتوقيت السعودية و4:30م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الشباب ونادي التعاون يوم 20مارس في الساعة 5:40 م بتوقيت السعودية و4:40 م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي الهلال ونادي القادسية يوم 20مارس في الساعة 7:45م بتوقيت السعودية و 6:45م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي النصر ونادي الباطن يوم 20مارس في الساعة 7:45م بتوقيت السعودية و 6:45م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ايها ونادي ضمك يوم 21مارس في الساعة 3:5م بتوقيت السعودية و2:5 م بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي العين ونادي الوحدة يوم 21مارس في الساعة 3:10 م بتوقيت السعودية و2:10 م بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة للمباريات القنوات الناقلة للمباريات ونتعرف علي القنوات الناقلة للمباريات وهي كتالي:- قنوات السعودية الرياضية الأولي والثانية و الثالثة . تردد القنوات تردد قناة السعودية الرياضية الأولي نايل سات 12149 أفقي معدل الترميز 27500. تردد قناة السعودية الرياضية الثانية نايل سات 12284 عمودي معدل الترميز 27500. تردد قناة السعودية الرياضية الثالثة نايل سات 12015 عمودي معدل الترميز 27500.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم مباريات دوري المحترفين السعودي في الجولة 24 والقنوات الناقلة للمباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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