موعد مباراة الشباب والتعاون اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير خالد بن سلطان مباراة الشباب ضد التعاون اليوم السبت الموافق 20 مارس 2021 في الجولة الرابعة والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تستمر المنافسة بشكل كبير على لقب الدوري الذي يحمله فرق الهلال الذي يخوض مباراة قوية في نفس الجولة ضد فريق القادسية، بعد انتهاء موعد مباراة الشباب والتعاون اليوم، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساءا، ويأمل فيها الليوث تحقيق فوز يعودوا به لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حادوا عنها في الجولتين الماضيتين ليفقدوا صدارة الترتيب لصالح فريق الهلال المتواجد فيها حاليا بفارق الأهداف عن الشباب.

الشباب في مهمة محفوفة بالمخاطر ضد التعاون صاحب المركز الرابع آملا في تحقيق فوز يأخذ به الثأر من خسارته امام نفس الفريق في مباراة الذهاب، حيث التقيا في الجولة التاسعة هذا الموسم على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتمكن التعاون من دك شباك الشباب برباعية دون رد عن طريق تاومبا، ساندرو، مالك سعد، ودوس سانتوس، ويدخل الشباب المباراة ساعيا لتناسي أحزانه الناتجه عن تعادله بشق الأنفس في الجولة قبل الماضية ضد القادسية بهدف لكل فريق سجله تركي العمار في الدقيقة الأخيرةن قبل تلقيه الخسارة في الجولة الماضية ضد الاتحاد بهدفين سجلهما فهد المولد، وعبد الرحمن العبو مقابل هدف سجله سيبا ليفقد أربع نقاط هامة، ويتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب.

فريق التعاون يدخل مباراته ضد الشباب منتشيا بتمكنه من التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين منذ أيام، بعد انتصاره على ملعبه ضد القادسية في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله حسن العمري في مباراة سجل فيها أهداف التعاون كلا من سميحان النابت، وتاومبا ليقودا التعاون للانتصار الأول تحت قيادة مدربهم الصربي إل مايسترو الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي كارتيرون الذي غادر للزمالك المصري رغم نجاحه مع التعاون وقيادته للتواجد حاليا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي عشر نقاط عن كلا من الهلال والشباب المتصدرين، وفارق ست نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

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تعليق: راشد الدوسري.

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