شركة مصرية ترسل مرتبات موظفيها لأمهاتهم بمناسبة "عيدهن"

بمناسبة اقتراب عيد الأم، قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق المصرية، الاحتفال هذه العام بطريقة مبتكرة، تقوم على إرسال رواتب موظفيها عن شهر مارس إلى أمهاتهم، كرسالة عرفان بالجميل.

وقالت شركة للتسويق الإلكتروني، في منشور داخلي: "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد.. بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما".

وتابع المنشور: "بمناسبة هذا اليوم، عيد الأم، تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا عن يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقديرا من الشركة لهن".

وقال مدير الشركة، المهندس محمد الأمير، إن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد أفراد فريق العمل خلال اجتماع جرى بعد عيد الحب الماضي، الذي قامت الشركة فيه بتعيين أخصائية نفسية للموظفين غير المرتبطين.

وأشار الأمير، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، إلى أنه تم التعامل مع الأمر في البداية على سبيل المزاح، ثم وافقت عليه إدارة الشركة، مما أثار دهشة جميع الموظفين إلا أنهم قبلوا به فيما بعد.

وأضاف أنه تم تعيين مندوبين من الشركة من أجل إرسال المرتبات للأمهات قبل أسبوع كامل من عيد الأم، لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وحول رد فعل الأمهات بعد التواصل معهن، قال الأمير، إنها كانت "كوميدية للغاية"، وكان أبرزها تعليقات مثل: "أخيرا سأعرف مرتب ابني"، و"أخيرا سيقع تحت يدي"، و"الهدية ستأتي قبله (عيد الأم) بأسبوع".

يذكر أن 21 مارس من كل عام، هو تاريخ احتفال سنوي بالأمهات في العديد من الدول العربية، تقديرا لدورهن مع أبنائهن، وكتعبير عن رد الجميل على سنوات من الجهد وسهر الليالي في تربيتهم وتنشئتهم.