ميس حمدان: هذا سر شبابي

تعد الفنانة الأردنية ميس حمدان واحدة من الفنانات اللاتي يسعين دوما للظهور بأبهى طلة شبابية على جمهورهن، كما تولي اهتماما ملحوظا ببشرتها وإشراقتها.

وتحدثت ميس حمدان، لموقع "دوت الخليج"، عن سر أناقتها وجمالها، والروتين اليومي الذي تلجأ إليه للحفاظ على نضارتها.

وفي هذا الصدد، قالت: "أنا في أواخر الثلاثينيات من عمري لكن أبدو وكأنني في العشرينيات، وهذا يرجع لروتين تجميلي وصحي معين أعتمد عليه يوميا".

روتين يومي

وعن هذا الروتين وكيفية تطبيق الفتيات له، تتابع حمدان قائلة: "على كل الفتيات اتباع نظام محدد يحرصن على القيام به صباحا ومساء، فمثلا عندما أستيقظ صباحا، تعودت على غسل وجهي بالماء الدافئ وصابون الغسول المحدد لنوع بشرتي".

وتضيف: "أضع أيضا سيروم (زيت) فيتامين سي، قبل ذهابي بساعة إلى صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على نضارة بشرتي، في ظل تعرض جسمي لحرق السعرات الحرارية، والإجهاد".

وأضافت: "ليلا أقوم بعملية تنظيف البشرة بدقة، ثم أضع الكريم المخصص للهالات السوداء تحت العينين، مع كريم مرطب على بشرتي بالكامل، وأحرص عادة على تناول السلطات والدجاج المشوي، وشرب المياه".

كما أشارت إلى أنها تستخدم دواء أميركي غني بالفيتامينات، وذلك للعناية بشعرها وحمايته من التلف.

تمارين اللياقة البدنية

وأكدت حمدان أن ممارستها يوميا لتمارين اللياقة البدنية "كروس فيت" (CrossFit)، وتمارين القرفصاء بالتحديد، تجعلها تبدو بنصف عمرها الحقيقي، وفي حالة قوة ونشاط وحيوية.

وأشارت الفنانة الأردنية إلى أن لهذه التمارين فوائد عديدة، منها "تنسيق حجم الجسم، وجعله أكثر رشاقة ومرونة، وتحسين عملية التنفس"، كما تنعكس أيضا على الحالة النفسية بشكل إيجابي.

كما شددت حمدان في ختام تصريحاتها، على ضرورة تحذير الفتيات من التدخين أو الاكثار من الكافيين بشكل عام، قائلة: "كل هذه السلوكيات تعرض الفتاة لمشاكل صحية من الصعب علاجها، وبالتالي تنعكس سريعا على أنوثتها، وجمالها وشبابها".