عطل في واتساب وإنستغرام وماسنجر يربك الملايين

عانى ملايين المستخدمين حول العالم، يوم الجمعة، من انقطاع الخدمة في تطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر وبشكل مفاجئ، وفقا لموقع داونديتيكتور الإلكتروني.

قال المصدر إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك، بما فيها واتساب وماسنجر وانستغرام، تعطلت لآلاف المستخدمين يوم الجمعة.

ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر.

وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.