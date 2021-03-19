أول تعليق للبيت الأبيض بعد سقوط بايدن على سلم الطائرة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن الرئيس الأمريكى جو بايدن بخير، وذلك فى أول تعليق رسمى بعد تعثره على السلم أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة اليوم الجمعة.





وأشارت كارين إلى أن الرياح العاتية فى قاعدة "أندروز" المشتركة بالقرب من واشنطن ربما كانت أحد العوامل التى أدت إلى سقوطه.

وقالت عندما سئلت عن تعثر بايدن: "الجو عاصف جدا فى الخارج، إنه يعمل بشكل جيد بنسبة 100 فى المائة"، ولم تذكر ما إذا كان بايدن فحصه طبيب بعد الحادث أم لا.

وصعد بايدن على متن رحلة متجهة إلى أتلانتا، حيث كان من المقرر أن يتحدث إلى الجالية الأمريكية الآسيوية حول إطلاق النار الذى أدى الى مقتل ثمانية نساء.

ووقع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، فى موقف محرج، حيث تعثر 3 مرات حتى سقط، خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".