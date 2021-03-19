أوروبا تعلن عن دخولها فى الموجة الثالثة من جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، فى إفادة صحفية إن الموجة الثالثة من جائحة كورونا وصلت إلى أوروبا وتتطور بوتائر متباينة فى مختلف دول الاتحاد الأوروبى.





وحسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، أشارت سبينانت خلال إفادة صحفية فى بروكسل إلى أن ذلك "يستدعى تسريع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا". وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بهذا الشأن: "إننا نرى الموجة الثالثة التى تأتى بشكل تدريجى، أو حتى بسرعة، فى مختلف دول الاتحاد الأوروبى، ونرى ضرورة فى تسريع تطعيم السكان".

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