جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة النمساوية فى بيان لها إنه بالإضافة إلى القيود المطبقة على الزوار منذ 10 فبراير التى تشمل التسجيل الالكترونى المسبق والحجر الصحى فإنه يتعين على المسافرين تقديم نتيجة اختبار "سى أو فى" سلبية لا تتجاوز صلاحيتها 72 ساعة وفى حال تعذر ذلك يجب اجراء فحص فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الدخول إلى البلاد.
وتأتى هذه الاجراءات بعيد ساعات من إعلان البلاد عن تسجيل 3.515 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع إجمالى الإصابات لديها إلى 508 آلاف حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تمدد القيود الصحية على القادمين إليها حتى نهاية مايو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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