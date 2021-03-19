النمسا تمدد القيود الصحية على القادمين إليها حتى نهاية مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة النمساوية فى بيان لها إنه بالإضافة إلى القيود المطبقة على الزوار منذ 10 فبراير التى تشمل التسجيل الالكترونى المسبق والحجر الصحى فإنه يتعين على المسافرين تقديم نتيجة اختبار "سى أو فى" سلبية لا تتجاوز صلاحيتها 72 ساعة وفى حال تعذر ذلك يجب اجراء فحص فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الدخول إلى البلاد.

وتأتى هذه الاجراءات بعيد ساعات من إعلان البلاد عن تسجيل 3.515 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع إجمالى الإصابات لديها إلى 508 آلاف حالة.