أوروبا تسجل أكثر من مليون وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت أوروبا منذ ظهور الجائحة 37 مليونا و221.978 حالة إصابة على الأقل، ومليون و62 وفاة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتمثل الوفيات بالمنطقة، التى تضم 51 دولة، نحو 35.5 فى المئة من إجمالى الوفيات بالفيروس فى العالم، و30.5 فى المئة من مجموع الإصابات.

وتضم المنطقة الأوروبية روسيا وبريطانيا والدول السبع والعشرين الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ودولا أخرى.

وقدم الاتحاد الأوروبى نحو 12 جرعة لقاح لكل مئة فرد متراجعا عن الولايات المتحدة التى سجلت زهاء 34 جرعة لكل مئة شخص وفقا لبيانات موقع "أور وورلد إن داتا".