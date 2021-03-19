طريقة الاستعلام عن شحنة أرامكس في المملكة العربية السعودية 2021

يُمكن الاستعلام عن شحنة أرامكس كأحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركة أرامكس والتي تسعى لإرضاء العملاء وتوفير كافة سبل الراحة لهم، فهي أحد أبرز شركات الشحن في المملكة العربية السعودية، والتي توفر العديد من الخدمات، والتي من أبرزها الخدمات التالية:
- نقل البضائع على المستوى المحلي وكذلك العالمي.
- تتبع الشحنات إلكترونياً من خلال تطبيق الشركة.
- توفير خدمة الشحن البري والجوي والبحري.
- إنهاء الخدمات الجمركية.
- توفير أسعار منافسة للشركات الأخرى.
يُمكن الاستعلام في المملكة العربية السعودية عن وصول شحنة أرامكس من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه للموقع الإلكتروني لشركة أرامكس.
- النقر على أيقونة “تتبع الشحنات”.
- النقر على أيقونة “تتبع الشحنات من خلال الرقم المرجعي”.
- إدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة والت منها المعلومات التالية:
- نوع الشحنة وتفاصيلها.
- تاريخ الشحن.
- الجهة المُرسل إليها.
- المقر على زر “تتبع الشحنة”.
- سيتم إظهار كافة التفاصيل التي تتعلق بالشحنة.
تحرص شركة أرامكس في المملكة العربية السعودية على توفير كافة سبل الراحة لعملائها، لذلك حرصت الشركة على توفير العديد من قنوات الاتصال مع العملاء، والتي هي على النحو التالي:
- فروع شركة أرامكس.
- الرقم المجاني لشركة أرامكس.
- تطبيق أرامكس.
فروع شركة أرامكس
تمتلك شركة أرامكس العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، والتي من أبرزها الفروع التالية:
- حوطة بني تميم.
- البقيع.
- دومة الجندل.
- النسيم.
- أبها.
- العفيف.
- أبو عريش.
وتجدر الإشارة إلى أن أوقات الدوام في تلك الفروع على النحو التالي:
- الدوام الصباحي: بدايةً من تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى تمام الساعة الحادية والنصف ظهراً.
- الدوام المسائي: بدايةً من تمام الساعة والخامسة مساءاً وحتى تمام الساعة الثامنة مساءاً.
- دوام السبت: من تمام التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
الرقم المجاني لشركة أرامكس
قامت شركة أرامكس في المملكة العربية السعودية بتوفير الرقم المجاني لخدمة العملاء من أجل تسهيل عملية تواصل العملاء مع الشركة بهدف التعرف على الخدمات والاستفسار عن الشحنات، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوي من خلال الرقم المجاني، وهو الرقم: (922920027447).
الوسوم
يُمكن الاستعلام عن شحنة أرامكس كأحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركة أرامكس والتي تسعى لإرضاء العملاء وتوفير كافة سبل الراحة لهم، فهي أحد أبرز شركات الشحن في المملكة العربية السعودية، والتي توفر العديد من الخدمات، والتي من أبرزها الخدمات التالية:
- نقل البضائع على المستوى المحلي وكذلك العالمي.
- تتبع الشحنات إلكترونياً من خلال تطبيق الشركة.
- توفير خدمة الشحن البري والجوي والبحري.
- إنهاء الخدمات الجمركية.
- توفير أسعار منافسة للشركات الأخرى.
يُمكن الاستعلام في المملكة العربية السعودية عن وصول شحنة أرامكس من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه للموقع الإلكتروني لشركة أرامكس.
- النقر على أيقونة “تتبع الشحنات”.
- النقر على أيقونة “تتبع الشحنات من خلال الرقم المرجعي”.
- إدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة والت منها المعلومات التالية:
- نوع الشحنة وتفاصيلها.
- تاريخ الشحن.
- الجهة المُرسل إليها.
- المقر على زر “تتبع الشحنة”.
- سيتم إظهار كافة التفاصيل التي تتعلق بالشحنة.
تحرص شركة أرامكس في المملكة العربية السعودية على توفير كافة سبل الراحة لعملائها، لذلك حرصت الشركة على توفير العديد من قنوات الاتصال مع العملاء، والتي هي على النحو التالي:
- فروع شركة أرامكس.
- الرقم المجاني لشركة أرامكس.
- تطبيق أرامكس.
فروع شركة أرامكس
تمتلك شركة أرامكس العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، والتي من أبرزها الفروع التالية:
- حوطة بني تميم.
- البقيع.
- دومة الجندل.
- النسيم.
- أبها.
- العفيف.
- أبو عريش.
وتجدر الإشارة إلى أن أوقات الدوام في تلك الفروع على النحو التالي:
- الدوام الصباحي: بدايةً من تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى تمام الساعة الحادية والنصف ظهراً.
- الدوام المسائي: بدايةً من تمام الساعة والخامسة مساءاً وحتى تمام الساعة الثامنة مساءاً.
- دوام السبت: من تمام التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
الرقم المجاني لشركة أرامكس
قامت شركة أرامكس في المملكة العربية السعودية بتوفير الرقم المجاني لخدمة العملاء من أجل تسهيل عملية تواصل العملاء مع الشركة بهدف التعرف على الخدمات والاستفسار عن الشحنات، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوي من خلال الرقم المجاني، وهو الرقم: (922920027447).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الاستعلام عن شحنة أرامكس في المملكة العربية السعودية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.