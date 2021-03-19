كيفية حجز موعد لقاح كورونا COVID-19 في دولة الكويت 2021

اتاحت الكويت إمكانية حجز موعد لقاح كورونا COVID-19 إلكترونياً بصورة مباشرة من خلال رابط التطعيم دون الحاجة لزيارة الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة الصحة في دولة الكويت أو غير ذلك من المواقع والمنصات الإلكترونية، حيث ان الرابط المُباشر يتم من خلال نظام المواعيد أحد أبرز الأنظمة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الصحة الكويتية، والذي يقدم خدمات المواعيد والتي تشمل على موعد حجز مسحة كورونا.

خطوات حجز موعد لقاح كورونا في الكويت

اتاحت دولة الكويت إمكانية حجز موعد من أجل الحصول على تطعيم فيروس كورونا وذلك حرصاً على منع عمليات التزاحم بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الكويتية. النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترنية”. اختيار أيقونة “تسجيل مسبق لتطعيم كوفيد 19” ومن ثم النقر عليها. إدخال البيانات المطلوبة على النحو التالي: رقم البطاقة المدنية الخاصة بالشخص الراغب في حجز موعد الحصول على التطعيم.

الرقم المسلسل للبطاقة المدنية.

تفاصيل العنوان.

رقم الهاتف الجوال.

تأكيد رقم الهاتف الجوال في المكان المخصص.

تحديد المهنة.

تحديد المستوى التعليمي.

عنوان البريد الإلكتروني.

اختيار المعلومات الصحيحة فيما يخص التاريخ المرضي.

تحديد حالات الاستبعاد التي تنطبق على الشخص المتقدم في حال تواجدت. إبداء الموافقة على الإقرار. النقر على أيقونة “إرسال”.

وفي حال كان الشخص الراغب في الحصول على تطعيم فيروس كورونا طريح الفراش، فيُمكنه حجز موعد لقاح كورونا من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه لموقع خدمة مواعيد طريحي الفراش. إدخال البيانات المطلوبة على النحو التالي: رقم البطاقة المدنية.

رقم المسلسل.

العنوان الدقيق لصاحب الموعد.

رقم الهاتف الجوال ومن ثم تأكيده.

عنوان البريد الإلكتروني.

اختيار الخيارات الصحيحة التي تخص التاريخ المرضي.

تحديد فئات الاستبعاد في حال موافقتها للشخص.

إرفاق التقرير الطبي الذي يؤكد على حالة طريح الفراش. الموافقة على الإقرار بالاطلاع على كافة الأمراض التي يُعاني منها الشخص طريح الفراش. الإقرار بصحة وسلامة البيانات التي تم إدخالها ومن ثم النقر على أيقونة “إرسال”.

الفئات التي يتم استبعادها من الحصول على تطعيم كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن فئات الاستبعاد من الحصول على لقاح فيروس كورونا COVID-19 في سبيل حمايتهم من كافة المخاطر الممكنة، وقد جاءت فئات الاستبعاد على النحو التالي:

النساء الحوامل.

مرضى الحساسية المفرطة أو الشديدة.

المُصابون بالأمراض المعدية.

ضوابط الحصول على تطعيم كورونا في الكويت

من أجل الحصول على تطعيم كورونا كوفيد 19 فلا بد من تلبية الضوابط والمتطلبات التالية: