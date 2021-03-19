أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم الجمعة 19 مارس 2021 وعيار 24 يسجل 210.07 ريال

سجّلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 مارس 2021م، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة بأسعار أمس الخميس، إذ جاء سعر عيار 24 بنحو 210.07 ريال سعودي، بما يقابل 56 دولارًا أمريكيًّا، فيما سجّل سعر عيار 21 بنحو 183.82 ريال سعودي، بما يقابل 49 دولارًا أمريكيًّا، بينما جاء ذلك في ظل انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، إذ سجّلت الأوقية سعر 6533 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 1742 دولارًا أمريكيًّا.

أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم الجمعة 19 مارس 2021

وننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 مارس 2021، بعد ارتفاعها محليًّا وانخفاضها على المستوى العالمي، وذلك على النحو الآتي:

سعر عيار 24 بنحو 210.07 ريال سعودي، بما يقابل 56 دولارًا أمريكيًّا. ثمّ سعر عيار 22 بنحو 192.57 ريال سعودي، بما يقابل 51.34 دولار أمريكي. يلي ذلك سعر عيار 21 بنحو 183.82 ريال سعودي، بما يقابل 49 دولارًا أمريكيًّا. بعد ذلك عيار 18 بسعر 157.56 ريال سعودي، بما يقابل 42 دولارًا أمريكيًّا. كما يأتي عيار 14 بسعر 122.54 ريال سعودي، بما يقابل 32.67 دولار أمريكي. أما سعر عيار 12 فيأتي بنحو 105.04 ريال سعودي، بما يقابل 28 دولارًا أمريكيًّا. ثم سعر أوقية الذهب 6,533 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 1,742 دولارًا أمريكيًّا. فيما يكون سعر الجنيه الذهب 1,471 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 392.03 دولار أمريكي. وبالنسبة لسعر كيلو الذهب 210,070 ريال سعودي، بما يقابل 56,003 دولار أمريكي.

هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا

ورغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر في أسواق الذهب بالمملكة العربية السعودية، فقد تراجع السعر على المستوى العالمي، خلال الساعات الماضية، وذلك على النحو الآتي: