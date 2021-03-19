أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم الجمعة 19 مارس 2021 وعيار 24 يسجل 210.07 ريال

سجّلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 مارس 2021م، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة بأسعار أمس الخميس، إذ جاء سعر عيار 24 بنحو 210.07 ريال سعودي، بما يقابل 56 دولارًا أمريكيًّا، فيما سجّل سعر عيار 21 بنحو 183.82 ريال سعودي، بما يقابل 49 دولارًا أمريكيًّا، بينما جاء ذلك في ظل انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، إذ سجّلت الأوقية سعر 6533 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 1742 دولارًا أمريكيًّا.أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم الجمعة 19 مارس 2021
وننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 مارس 2021، بعد ارتفاعها محليًّا وانخفاضها على المستوى العالمي، وذلك على النحو الآتي:
- سعر عيار 24 بنحو 210.07 ريال سعودي، بما يقابل 56 دولارًا أمريكيًّا.
- ثمّ سعر عيار 22 بنحو 192.57 ريال سعودي، بما يقابل 51.34 دولار أمريكي.
- يلي ذلك سعر عيار 21 بنحو 183.82 ريال سعودي، بما يقابل 49 دولارًا أمريكيًّا.
- بعد ذلك عيار 18 بسعر 157.56 ريال سعودي، بما يقابل 42 دولارًا أمريكيًّا.
- كما يأتي عيار 14 بسعر 122.54 ريال سعودي، بما يقابل 32.67 دولار أمريكي.
- أما سعر عيار 12 فيأتي بنحو 105.04 ريال سعودي، بما يقابل 28 دولارًا أمريكيًّا.
- ثم سعر أوقية الذهب 6,533 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 1,742 دولارًا أمريكيًّا.
- فيما يكون سعر الجنيه الذهب 1,471 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 392.03 دولار أمريكي.
- وبالنسبة لسعر كيلو الذهب 210,070 ريال سعودي، بما يقابل 56,003 دولار أمريكي.
ورغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر في أسواق الذهب بالمملكة العربية السعودية، فقد تراجع السعر على المستوى العالمي، خلال الساعات الماضية، وذلك على النحو الآتي:
- انخفض سعر الأوقية إلى نحو 1,742 دولارًا أمريكيًّا.
- وفي المقابل تمسّك الدولار بأرباحه التي حققها في الجلسة الماضية.
- كما تعرض المعدن النفيس إلى ضغوط جراء توقّع انتعاش اقتصادي قوي.
- فيما هبط المعدن الأصفر 0.2% في المعاملات الفورية ليصل سعر الأوقية إلى 1733.74 دولار.
- وكان سعر الأوقية سجل أمس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار.
- كما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1731.50 دولار.
الوسوم
سجّلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 مارس 2021م، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة بأسعار أمس الخميس، إذ جاء سعر عيار 24 بنحو 210.07 ريال سعودي، بما يقابل 56 دولارًا أمريكيًّا، فيما سجّل سعر عيار 21 بنحو 183.82 ريال سعودي، بما يقابل 49 دولارًا أمريكيًّا، بينما جاء ذلك في ظل انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، إذ سجّلت الأوقية سعر 6533 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 1742 دولارًا أمريكيًّا.أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم الجمعة 19 مارس 2021
وننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 مارس 2021، بعد ارتفاعها محليًّا وانخفاضها على المستوى العالمي، وذلك على النحو الآتي:
- سعر عيار 24 بنحو 210.07 ريال سعودي، بما يقابل 56 دولارًا أمريكيًّا.
- ثمّ سعر عيار 22 بنحو 192.57 ريال سعودي، بما يقابل 51.34 دولار أمريكي.
- يلي ذلك سعر عيار 21 بنحو 183.82 ريال سعودي، بما يقابل 49 دولارًا أمريكيًّا.
- بعد ذلك عيار 18 بسعر 157.56 ريال سعودي، بما يقابل 42 دولارًا أمريكيًّا.
- كما يأتي عيار 14 بسعر 122.54 ريال سعودي، بما يقابل 32.67 دولار أمريكي.
- أما سعر عيار 12 فيأتي بنحو 105.04 ريال سعودي، بما يقابل 28 دولارًا أمريكيًّا.
- ثم سعر أوقية الذهب 6,533 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 1,742 دولارًا أمريكيًّا.
- فيما يكون سعر الجنيه الذهب 1,471 ريالًا سعوديًّا، بما يقابل 392.03 دولار أمريكي.
- وبالنسبة لسعر كيلو الذهب 210,070 ريال سعودي، بما يقابل 56,003 دولار أمريكي.
ورغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر في أسواق الذهب بالمملكة العربية السعودية، فقد تراجع السعر على المستوى العالمي، خلال الساعات الماضية، وذلك على النحو الآتي:
- انخفض سعر الأوقية إلى نحو 1,742 دولارًا أمريكيًّا.
- وفي المقابل تمسّك الدولار بأرباحه التي حققها في الجلسة الماضية.
- كما تعرض المعدن النفيس إلى ضغوط جراء توقّع انتعاش اقتصادي قوي.
- فيما هبط المعدن الأصفر 0.2% في المعاملات الفورية ليصل سعر الأوقية إلى 1733.74 دولار.
- وكان سعر الأوقية سجل أمس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار.
- كما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1731.50 دولار.
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