أتاحت وزارة التموين والتجارة المصرية من خلال موقعها الإلكتروني لدعم مصر العديد من الخدمات الإلكترونية التموينية بسهولة، كما يتم من خلال الموقع الإلكتروني الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم، مع إجراء الخدمات التموينية المختلفة منها اضافة المواليد للبطاقة التموينية وضم الزوجة لبطاقة التموين، اليكم نوضح خطوات الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم 2021 إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن رقم البطاقة التموينية بالاسم

أصبح من السهل على المواطن حامل البطاقة التموينية الاستعلام عن رقم البطاقة التموينية بالاسم عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر من خلال الخطوات التي نوضحها في السياق التالي:

يتم الدخول إلى موقع دعم مصر للخدمات التموينية الرسمي.

يتم اختيار خانة الاستعلام عن مكاتب التموين.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختار نوع الاستعلام.

انقر على دخول.

قم بالدخول إلى رابط موقع إدارة دعم مصر.

ثم يقوم المواطن بتسجيل رقم هاتفه المحمول للمراجعة.

يجب التأكد من صحة ملكية رقم الهاتف، وأنه مسجل بإسم المواطن في شركة من شركات الاتصالات في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.

يتم إدخال رقم البطاقة التموينية، ثم كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

أدخل المحافظة التابع لها، ثم انقر على أيقونة “عرض”.

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القوميشروط الاستعلام عن رقم بطاقة التموين إلكترونيا

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها ليتمكن المواطن من الاستعلام عن رقم بطاقة التموين عبر شبكة الإنترنت، وهي:

أن يكون الهاتف المسجل لصاحب بطاقة التموين بإسمه.

أن تكون بطاقة التموين نشطة على قاعدة البيانات.

الخط الساخن للاستعلام عن بطاقة التموين

لم تقتصر وزارة التموين والتجارة المصرية على إمكانية الاستعلام عن بطاقة التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر فقط، وإنما قدمت للمواطنين الخط الساخن للاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات، والتمكن من خلال الخط الساخن من الاستفسار عن الخدمات التموينية المختلفة والاستعلام عن بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية، حيث يتم الاتصال عبر 19588

خطوات تقديم بدل فاقد للبطاقة التموينية

إذا فقد صاحب البطاقة التموينية بطاقته التموينية، يتمكن من تقديم طلب بدل فاقد وتالف عبر موقع دعم مصر من خلال الخطوات التالية: