الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 جميع المحافظات برقم اللوحات المعدنية

تعرف علي الاستعلام عن مخالفات المرور، قامت إدارة المرور بتدشين الموقع الإلكتروني للاستعلام عن مخالفات السيارات، حتى يتم التسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت، وهذا الموقع يساعدك كقائد مركبة أن تقوم بالبحث عن مخالفات المرورية التي قد تتعرض لها أثناء السير بالشوارع والميادين العمومية دون أن تعلم بها، وذلك بعد حزمة الإجراءات والقوانين التي تم العمل بها مؤخراً خلال الفترة الأخيرة، سواء كان لك عن طريق رجال المرور أو عن طريق الكاميرات المثبتة بالإشارات الضوئية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

بطريقه سهلة وبسيطة يمكنك الدخول على موقع بوابه الحكومة المصرية من هنا للتعرف على مخالفاتك المرورية عن طريق النت بواسطة الموبايل وذلك بتتبع الخطوات الأتية.

الدخول أولا على الموقع المرور استعلام على رخصة القيادة.

تظهر صفحة النيابة العامة لخدمات المرور.

الضغط على استعلام تفتح صفحة جديده يتم الضغط على مخالفات رخص المركبات.

تفتح صفحة مطلوب بها كتابة رقم اللوحات المعدنية بالحروف والأرقام.

الضغط على إجمالي المخالفات بعد الانتظار قليلا تظهر النتيجة.

في حاله ظهور مخالفات وكنت ترغب في التعرف عليها اضغط على خانة تفاصيل المخالفات وأدخل الرقم القومي ورقم التليفون المثبت بالمرور للرخصة الحالية.

غرامات مخالفات المرور الجديدة

كشفت المصادر الأمنية عن تعديلات قوانين المرور وتغيير قيم الغرامات المفروضة على كل مخالفة، كما أفادت المصدر الأمني أن الهدف من هذه الغرامات هو ضبط حركة المرور في الشارع المصري ومن هذه المخالفات وقيمة غرامتها على سبيل المثال.