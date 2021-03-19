يعتبر العمل التطوعي أحد أهم مميزات المجتمعات البناءة وما يحث عليه من ترسيخ لقيم التعاون والإنسانية ودعم لتوحيد الصف ورفع المعاناة عن المحتاجين ومد يد العون لغير القادرين، وما يقدمه من بذل للعرق والمجهود وإحساس بالانتماء للمكان وترسيخ لعلاقة الشعوب بمجتمعاتهم وتعبير عن الانتماء في صورة خلاقة ، ومن منطلق حرص المملكة العربية السعودية علي إرساء تلك المعاني وترسيخ تلك المفاهيم لدي الأجيال الحالية والقادمة ومن منظور رؤية المملكة 2030 فقد قامت وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطرح منصة إلكترونية جديدة للعمل التطوعي تحت مسمي منصة تطوع لتمكين الأفراد من الجنسين والهيئات علي كافة أحجامها وتوجهاتها من الاشتراك في منصة تطوع لتقديم العمل والدعم التطوعي والانخراط المجتمعي ورفع مستوي الانتماء لمقدرات الوطن لديهم .

خطوات التسجيل بالمنصة

ويساهم العمل التطوعي في توفير موارد وطاقات بشرية تدعم الحكومات في إنجاز العديد من المهام في وقت قياسي وتوفر الكثير من النفقات فضلاً عن إرساء عادات النظافة العامة والحرص علي منشآت وممتلكات ومقدرات الوطن لدي الأفراد والمجتمعات مما يسهم في التقدم ورفع مستوي الثقافة العامة لدي الجمهور ونتعرف سوياً علي خطوات الاشتراك في منصة تطوع:

التوجه لموقع المنصة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد قراءة المقدمة نجد أسفلها تحت الفقرة الأولي عنوان تسجيل دخول متطوع مظلل بإطار برتقالي اللون.

بالضغط علي تسجيل دخول متطوع يوجهنا لصفحة التسجيل.

نقوم بمليء بيانات رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط علي مربع التحقق.

الضغط علي تسجيل دخول.

مميزات منصة تطوع

يوفر الاشتراك في منصة تطوع لراغبي التسجيل عدة مميزات من أهمها:

تسهيل فرص الربط بين المتطوعين ومجالات التطوع المتوفرة.

التكامل مع مركز المعلومات الوطني.

حصول المتطوعين علي إشعارات عن فرص التطوع الجديدة.

دمج وتوفيق التخصصية لدي المتطوعين مع الفرص التطوعية المناسبة لتخصصاتهم العملية والعلمية.

إمكانية تسجيل المهام والساعات التطوعية لكل فرد مشترك وتوثيقها.

كما يمكن لكل فرد يرغب في طرح أفكار أن يساهم فكرياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة بالضغط علي مبوب اقترح فكرتك الآن من أسفل الصفحة والمتابعة مع الخطوات كما يمكنكم الاستفادة منصة العمل المرن علي موقع الوزارة للحصول علي فرص عمل مناسبة لكم.

ومن خلال الفيديو التالي ممكن أن نتعرف علي الخطوات