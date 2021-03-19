"هناك فرصة".. تصريحات متفائلة من الحريري بعد لقاء عون

المدينة نيوز :- قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان، سعد الحريري، الخميس، إن هناك "فرصة يوم الاثنين المقبل للتشاور وتشكيل الحكومة".
وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.
وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".
وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".
وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".
وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".
وتابع: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".
المصدر : سكاي نيوز
وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.
وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".
وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".
وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".
وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".
وتابع: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".
المصدر : سكاي نيوز
وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.
وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".
وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".
وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".
وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".
وتابع: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".
المصدر : سكاي نيوز
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