وفاة الفنان المصري عبد الوهاب خليل

توفي، الجمعة، الفنان المصري عبد الوهاب خليل، عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وأشار موقع "اليوم السابع" إلى أن عبد الوهاب خليل توفي مساء الجمعة، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد ومكان تشييع الجثمان أو العزاء.
وولد خليل في 12 مايو 1940، وحصل على شهادة في الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح والإذاعة، قبل أن يدخل عالم الدراما السينما.
واشتهر الفنان الراحل بمجموعة من الأدوار في الدراما المصرية، أبرزها دور "عم مدني" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، إلى جانب مسلسلات مثل "رأفت الهجان"، و"دموع في عيون وقحة"، و"بوابة الحلواني"، و"الطريق إلى الحقيقة".
كما قدم الكثير من الأعمال الناجحة في السينما، مثل أدواره في أفلام "الرجل الآخر"، و"اليتيم والحب"، و"بالوالدين إحسانا"، و"إمبراطورية المعلم"، و"الخيط الرفيع"، و"أحضان الخوف".
وعلى خشبة المسرح، شارك خليل في مسرحيات مثل "نجمة نص الليل"، و"الملوك يدخلون القرية"، و"عائلة سعيدة جدا".
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