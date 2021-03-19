لبنان يخفف قيود الإغلاق ومنع التجول المتخذة بسبب كورونا

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جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان، فى بيان إجراءات التخفيف التدريجى لقيود الاغلاق، لجهة بدء المرحلة الرابعة من إعادة الفتح، وجاء فيه:
وتضمنت إجراءات تخفيف الإغلاق: رفع نسبة عد الموظفين فى المصارف والمصانع لتصبح 100% من عدد الموظفين الكلى، وإلغاء شرط فحوص "بى سر آر" للمنظمات غير الحكومية والوكالات.
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