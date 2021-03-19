واشنطن : الاعتداء على مصفاة الرياض محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أكدت واشنطن، أن الاعتداء على مصفاة الرياض محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية.

واستهدف هجوم، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائراتٍ دون طيار، وتسبب الهجوم فى حريق، أمكن السيطرة عليه، دون أن يخلف "إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته".

وعبرت دول عربية وأجنبية ومنظمات أممية، عن إدانتها لهذا الحادث الذى يأتى استمرارا لانتهاكات مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، فى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، ونشر الفوضى والدمار فى اليمن والبلدان المجاورة.