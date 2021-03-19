بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا"

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "أوكسفورد أسترا زينيكا" ضد فيروس كورونا، في خطوة من شأنها زيادة الثقة في التطعيم وسط مواطنيه، فضلا عن تبديد الشكوك حول سلامة اللقاح الذي كانت دول عدة قد أوقفت استخدامه، مؤخرا.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن جونسون الذي يبلغ 56 عاما، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في مستشفى "سان توماس" في العاصمة لندن.
وكان جونسون قد عولج في هذا المستشفى اللندني داخل العناية المركزة، عندما أصيب بمرض كوفيد 19، في أبريل 2020.
وبأخذه اللقاح، يكون جونسون قد انضم إلى 26 مليون شخص أخذوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في المملكة المتحدة، وهي من أسرع دول العالم في حملة التطعيم.
وعقب أخذ جرعة اللقاح الأولى، صرح رئيس الوزراء البريطاني، بأنه لم يشعر بأي شيء وأن الأمر جيد جدا وسريع، كما حث الناس على أن يحذوا حذوه ويأخذوا التطعيم.
ودعا كل من يتلقى "إخطارا باللقاح" إلى المبادرة وأخذ التطعيم، لأن هذه الخطوة هي أفضل ما يمكن القيام به تجاه العائلين والآخرين جميعا.
وأوصى جونسون الناس بأن يستمعوا إلى العلماء وذوي الخبرة، مؤكدا أن الخطر هو "كوفيد 19"، وبالتالي فإن أخذ اللقاح أمرٌ عظيم، بحسب تعبيره.
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