عاجل .. جونسون يتلقى لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - ونفت وكالة الأدوية الأوروبية، مساء أمس الخميس، علاقة لقاح أسترازينيكا، بحدوث تجلط بالدم، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا، فيما أعادت قرابة 12 دولة اليوم الجمعة، تطعيم مواطنيها باللقاح بعد وقفه لأيام بسبب مزاعم حول تسببه بحدوث تجلط للدم.

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