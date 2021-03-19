البيت الأبيض : بايدن سيلتقى بوتين فى الوقت المناسب

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة: "الرئيس بايدن سيلتقى مع الرئيس بوتين حينما سيحون الوقت المناسب"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأشارت جان-بيير إلى خلافات فى الآراء للرئيسين الأمريكى والروسى، مؤكدة: "لكنهما متفقان على أن علينا مواصلة إيجاد سبل للعمل سويا فى المجالات التى يمثل فيها ذلك مصلحة مشتركة".
ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى هذا السياق إلى توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وفى تطرقها إلى تصريحات بايدن الأخيرة حول بوتين، قالت جان-بيير إن الرئيس الأمريكى "لا ينوى التراجع عنها، هو صريح ونزيه بما فيه الكفاية فيما يخص هذه العلاقات خاصة عن طرح أسئلة مباشرة عليه".
وأعرب بايدن، خلال تصريح أدلى به فى وقت سابق من الجمعة، عن قناعته بإجراء محادثة فى "مرحلة معينة" مع بوتين.
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