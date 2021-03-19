عطل مفاجئ في واتساب تويتر انستغرام وفيس بوك اليوم الجمعة 19 مارس

تم إستقبال عدد كبير من البلاغات حول العالم من مواجهة عطل مفاجئ في الفيس بوك تويتر وفيسبوك وماسنجر وانستغرام، وأكد أكثر من 3 آلاف مستخدم من حدوث عطل دام لبضع دقائق متتالية، ولم يعد بإمكان المستخدمين إرسال أي رسائل أو إستقبال الرسائل أيضا، وكذلك أكد مستخدمي تويتر عن توقف الخدمة تمام لبضع دقائق متصلة، وكانت أكثر الشكاوي من مصر وتركيا البرازيل والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كولومبيا وتشيلي.

عطل مفاجئ في الفيس بوك تويتر وانستغرام

تم إستقبال أكثر من 3 آلاف شكوي من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم علي موقع “داون ديتيكتور” وهو موقع متخصص فى إستقبال البلاغات الخاصة بأي عطل فور حدوثة، وأكد المتقدمين بالشكوي من حدوث توقف تام لخدمات الواتساب، ولم تكن هي المرة الأولي التي يحدث فيها هذا العطل بل تكرر الموضوع أكثر من مرة في فترات زمانية متباعدة، ولأهمية وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول الخبر بصورة كبيرة ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة عن الخبر .

عودة خدمة واتساب وفيس بوك وانستغرام

بعد توقف خدمة واتساب بشكل تام لمدة دقائق متصلة في مصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي كولومبيا والعديد من الدول العربية والأجنبية الاخري لسبب غير معلوم حتي اللحظة الحالية، تم إعادة الإتصال بشكل تلقائي وبصورة طبيعية حيث تم عودة خدمة واتساب وفيس بوك وانستغرام للعمل من جديد ويتم حاليا إستقبال وإرسال الرسائل بصورة جيدة وبالسرعة المعتادة، ولاكن الجميع بتسأل عن أسباب العطل المفاجئ في محاولات لفهم السبب حيث أنها لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الانقطاع المفاجي للخدمة بل تكرر الموضوع أكثر من مرة في فترات زمانية متباعدة منذ مدة طويلة.