موعد صرف رواتب المتقاعدين شعبان 1442 وفقًا للتقويم السعودي

موعد صرف رواتب المتقاعدين شعبان 1442؛ من ضمن الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذا دومًا يتابعون جميع الأخبار الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة، حتى يعلمون متى سيتم صرف رواتب التقاعد، وحرصًا منا سنقدم لكم الموعد المقرر لصرف رواتب التقاعد، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد، وطريقة حساب القيمة الخاصة بالراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شعبان 1442

حرصًا من الحكومة السعودية على مساعدة مواطنيها في النهوض بمستوى المعيشة، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030، ومن منطلق هذا الأمر صرحت مؤسسة التقاعد أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين بشكل منتظم سيتم إيداعه في حسابه الخاص في كل يوم 25 من الشهر الميلادي.

مع العلم أنه إذا وافق هذا اليوم يوم الجمعة يكون الراتب في اليوم الخميس الذي يسبقه مباشرًة، أما إن كان الصرف يوم السبت الذي يعتبر إجازة رسمية بالبنوك السعودية يتم ترحيل الصرف ليصبح يوم الأحد الذي يليه، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم مزامنة وقت الصرف مع الأعياد والعطلات الرسمية أيضًا.

هذا وقد تم الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شعبان 1442، في يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021، 12 من شهر شعبان 1442 هـ.

ما هي خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد؟

أتاحت الهيئة الاستعلام عن راتب التقاعد بخطوات بسيطة، عن طريق الدخول على الرابط الخاص بمؤسسة التقاعد السعودية واتباع هذه الخطوات الآتية:-

القيام بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسوية مستحقات تقاعدية.

إدخال رقم الهوية الخاصة بالمراجع الاستعلام عنه.

كتابة الرمز المرئي.

ثم الضغط على استعلام.

بعد الضغط على الاستعلام سيظهر كل التفاصيل الخاصة بالراتب التقاعدي.

ما الشروط الواجب توافرها للحصول على رواتب التقاعد؟

لقد حددت هيئة التأمينات الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الراتب، والتي تتمثل في:-

أن يكون المتقدم فوق الـــ 60 عامًا عند التقاعد.

ألا يكون المتقدم مسجلًا بالفعل في أيً من أنظمة التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 120 شهرًا.

ألا يكون المتقدم يعمل في أي عملًا آخر حتى وإن كان خاص به.

طريقة حساب قيمة الراتب التقاعدي؟

يتم حساب قيمة الراتب التقاعدي عن طريق (كتابة قيمة الراتب الأساسي × فترة الخدمة التي تم قضاؤها بالشهور)، الناتج هو قيمة الراتب التقاعدي المفترض الحصول عليه من الهيئة.