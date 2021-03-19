شهد كلا من تطبيقي الفيسبوك والواتساب عطلا في هذه الساعات مما أدي إلي توقف التطبيقان لدي جميع المستخدمين وكذالك يبحث الكثير عن ما هي سبب مشكلة عطل الفيسبوك والواتساب لذلك في هذا المقال سوف نخبركم بما هي الأسباب في تعطل التطبيقين، المشكلة الحقيقية مع بطء وتيرة Facebook ليست الشركة ، ولكن هناك عدة أسباب مختلفة تقف وراء هذا الموقف ، فهناك العديد من المستخدمين الذين يتصفحون Facebook من خلال متصفحات قديمة وغير محدثة لفترة طويلة ، وكذلك بعض المشاكل المتعلقة إلى الإنترنت الافتراضي المعروف باسم Dns ، وهو استمرار تصفح المواقع دون إعادة تغيير DNS الخاص بالشبكة ، مما يؤدي إلى تراكم البيانات على موقع Facebook وصعوبة معالجة صفحات المستخدم ، ويمكن اعتباره من أهم سبب مشكلة البطء ، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الحكومات والدول تحاول فرض رقابة على فيسبوك ومواطنيها. مما يسبب ضعف تصفح الموقع.

مشكلة عطل الفيسبوك والواتساب

ولكن في الحقيقة تم تعطيل في هذه الفترة لعدة أسباب وكان من اهم الأسباب هو تحديث في النظام لدي فيسبوك وواتساب لذلك لا تقلق سعات وسيتم إسترجاع جميع التطبيقات كما هي، وسبب التحديث هو أن هناك خلل في نظام الأعلانات الخاصة بالفيسبوك.

عدم تغيير VPN لفترة طويلة والبقاء على نفس DNS. ضوابط مشددة تفرضها الدول والحكومات على مواطنيها لمراقبة حساباتهم ومراقبتها. يتداخل نظام التشغيل مع متصفح الكمبيوتر. استخدام بعض الإضافات والنوافذ المنبثقة في متصفح الإنترنت الخاص بعض الفيروسات التي تحاول تعطيل فتح المواقع

أسباب بطئ الفيسبوك

ولكن في النهاية قمنا بشرح ما هي أهم الأسباب التي أدت إلي تعطيل الفيسبوك والواتساب خلال السعات الحالية وسوف نوافيكم بأهم التحديثات من خلال موقع ثقفني