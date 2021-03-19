بالتقسيط وبدون كفيل تمويل فوري بأقل راتب وشروط ميسرة

بالتقسيط وبدون كفيل تمويل فوري أحد الحلول التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثيرون والذين يسعون للحصول على تمويل فوري بتسهيلات عديدة وشروط ميسرة وغير معقدة وقد جاءت شركة اليسر للإجارة والتمويل ضمن مجموعة من شركات التمويل في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمات تمويلية للأفراد والشركات بإمتيازات عديدة وبصيغة مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية حيث تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبسقف تمويلي كبير يلبى كافة الاحتياجات المالية للأفراد كما يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من التمويل بأقل راتب شهري وبهامش ربح تنافسي بالإضافة إلى سرعة توفير المبالغ النقدية من خلال إجراءات بسيط وغير معقدة.

تمويل شخصي مطابق لضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للمواطنين السعوديين من العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل. توفر الشركة المنتج بهامش ربح منافس. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ تمويلي يصل حتى 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن. تقدم شركة اليسر تمويل شخصي بالتقسيط بمبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي. يمكن لطالب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية تقسيط مبلغ التمويل بفترات سداد تصل حتى 36 شهر. توفر الشركة للعملاء من المتقاعدين فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي الفوري الذي تقدمه الشركة. تتيح الشركة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في التقديم بطلب للحصول على تمويل شركة اليسر تسجيل الطلب من خلال الرابط الإلكتروني للتمويل الشخصي المتاح لدي الشركة وتعبئة نموذج الطلب. تقدم شركة اليسر للتمويل موافقة سريعة وفورية عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وذلك بعد استكمال جميع الشروط والمستندات والأوراق المطلوبة.

يشترط أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

الدخل الشهري لطالب تمويل شركة اليسر يجب أن يكون لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون طالب التمويل من العاملين في القطاع الحكومي السعودي أو القطاع الخاص أو موظفي الشركات الكبري في المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

إذا كان طالب التمويل من المتقاعدين فيشترط أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة.

فترة الخدمة في العمل يجب أن تكون لا تقل عن 6 أشهر وذلك للحصول على تمويل بالتقسيط وبدون كفيل وفوري من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويلشروط الحصول على تمويل بالتقسيط وبدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل