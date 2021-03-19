ذياب ينفي كافة الأخبار المتداولة حول وفاة ليلى خالد

دوت الخليج:- نفى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، كافة الأخبار التي تتحدث عن وفاة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد.

وقال ذياب، عبر صفحته الشخصية عبر فيسبوك، "الرفيقة ليلى خالد بخير وخرجت من المستشفى قبل ساعه، وهى الان في بيتها، ولا صحة بتاتا لما يشاع".

بدورها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، عبر حسابها على الفيسبوك: "ليلى خالد بخير، ولا صحة للأخبار المتداولة"، متمنية لها طول العمر.

فيما وكتب زوجها الدكتور فايز رشيد عبر فيسبوك، "الحمد لله أيقونة النضال التحرري الفلسطيني والعربي والعالمي بألف خير,ولا صحة للخبر عن وفاتها! فهو خبر كاذب جملةً زتفصيلا,وشكرا لكن ولكم أيها الأحباء, مع رجائي تعميم ما كتبت على أوسع نطاق, فالآلاف يتصلون ويسألون".

والجدير بالذكر أن ليلى خالد مريضة بالسرطان.

وكالات